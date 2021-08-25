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Общество25 августа 2021 17:28

Сергея Наумова представили ученому совету СГТУ как и.о. ректора

Подробности сообщил мэр Михаил Исаев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сергей Наумов

Сергей Наумов

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 25 августа, на расширенном заседании ученого совета СГТУ имени Ю.А. Гагарина представили нового и.о. ректора.

Должность занял Сергей Наумов, об этом в своём Instsgram пишет глава саратовской администрации Михаил Исаев.

- Уже не один десяток лет Саратовский государственный технический университет им. Гагарина является опорным. А благодаря огромному опыту административной, педагогической и научной работы Сергея Юрьевича, пониманию проблем современного высшего образования СГТУ продолжит путь динамичного развития и достигнет новых высот в научно-образовательной сфере, - пишет Исаев.

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