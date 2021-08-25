Тело избитого старика найдено в Энгельсе

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Энгельсе был обнаружен пожилой мужчина со множественными травмами, он скончался в реанимации. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, инцидент произошел 18 августа в квартире на улице Ровенская. Около 22:00 там был обнаружен 75-летний мужчина был без сознания. Бригада скорой помощи доставила его в реанимационное отделение. У пациента была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма тела. Медики боролись за жизнь пострадавшего, однако, сегодня, 25 августа, он скончался.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, о чем информирует пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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