Редкая птица в Татищевском районе: на городской улице замечена выпь

Выпь - редкая птица, обитающая на болотах

Сегодня, 25 августа, жители Саратовской области заметили редкую птицу. В Татищевском районе местным жителям удалось заснять на видео выпь.

Видео появилось в сообществе Типичный Саратов ВКонтакте.

- В Татищевском районе замечена необычная птица! Кто знает, что за чудо в перьях? – спросил автор записи и другие посетители группы без труда опознали в пернатом выпь.

Выпь — это птица семейства цаплевых. Она населяет озера и реки с обильными зарослями камыша и тростника. Как птица оказалась на оживленной улице неизвестно: она традиционно ведет скрытный образ жизни. Выпь - это редкая птица и находится под угрозой исчезновения.

Напомним, ранее на утесе Степана Разина жители Саратовской области заметили пестрого скорпиона. Этот вид не опасен для человека, но способен причинить боль.

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