Прокуратура помогла 80 вахтовикам из Саратова получить зарплату

Прокуратура Ленинского района Саратова помогла 80 вахтовикам получить положенную им зарплату, о чем информирует пресс-служба ведомства.
Установлено, что ООО «ТРАНСОЙЛ» имело перед 80 работниками задолженность в размере более 1,8 миллиона рублей за июнь – июль 2021 года.
Прокуратура постановила привлечь директора ООО «ТРАНСОЙЛ» к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Задолженность перед работниками была погашена.
Напомним, Саратовская область остается в лидерах Поволжья по долгам по зарплате.
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