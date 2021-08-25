Суд обязал мэрию Саратова предоставить квартиру инвалиду из аварийного дома

Саратовский областной суд постановил, что мэрия Саратова должна предоставить квартиру инвалиду, проживающему в аварийном доме.

Комитет по управлению имуществом Саратова обязали предоставить жилье женщине-инвалиду, выселяемой из аварийного жилья, об этом информирует пресс-служба Саратовского областного суда.

В 2014 году дом, в котором проживает Савинова Н.В., был признан аварийным и подлежащим сносу. В октябре 2019 года Комитет обратился в суд с исковым заявлением к Савиновой Н.В.. У женщины хотели изъять жилье и выплатить ей 628 200 рублей. Однако Савинова Н.В. заключать такое соглашение не стала и подала встречный иск, дабы обязать администрацию Саратова предоставить ей жилье взамен изымаемого.

Первоначально Красноармейский городской суд удовлетворил требования Комитета, а женщине отказал. Однако саратовчанка подала апелляцию.

Саратовский областной суд, рассмотрев дело, счел доводы комитета по управлению имуществом несостоятельными и принят новое решение. Администрацию обязали предоставить Савиновой Н.В. жилье вне очереди. Поскольку женщина является инвалидом второй группы (колясочником), жилое помещение должно находиться не выше первого этажа.

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