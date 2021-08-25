Объявлены точки подвоза воды во время массового отключения в Саратове

Сегодня, 25 августа, стало известно место и время подвоза воды, организованного в связи с массовым отключением.
Расписание подвоза питьевой воды следующее:
10.00-11.00 – улица Чернышевского, 55;
11.00-12.00 - улица Чернышевского, 12А;
13.00-14.00 - 4-й Чернышевский проезд,6б;
13.00-14.00 – улица Чернышевского, 89;
14.00.15.00 – площадь Орджоникидзе, 44;
15.00-16.00 - улица Заводская, 14;
16.00-17.00 - улица Верхняя, 19/25;
17.00-18.00 - 3-й Солдатский проезд, 1а;
18.00-19.00 – улица Чернышевского, 52а.
Напомним, завтра, 26 августа, ООО «КВС» будет проводить масштабные плановые работы на водопроводных коммуникациях по улице Чернышевского.
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