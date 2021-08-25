Более двух тысяч культработников Саратовской области прошли переобучение в рамках нацпроекта

В Саратовской области появились девять модельных библиотек, четыре автоклуба и 84 пианино. Профильное министерство рассказывает о том, как на территории региона реализуется национальный проект «Культура».

В рамках нацпроекта «Культура» было закончено строительство нового Дома культуры в селе Семено-Полтавка Ершовского района, а также капитальный ремонт театра кукол «Теремок» и девяти центров культурного отдыха. Министерство закупило четыре передвижных автоклуба и девять модельных библиотек. Обновление прошло в десяти кинозалах. По совместной программе Минпромторга и Минкультуры России в ДШИ области попали 84 пианино.

В 2021 году капитальный ремонт прошел в пяти Домах культуры: в селе Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района, селе Карпенка Краснокутского района и Нижняя Банновка Красноармейского района. Отремонтирована также школа искусств в поселке Татищево и ДШИ №8 в Саратове.

Модернизация также прошла в Вольском краеведческом музее. Туда поставлено новое оборудование.

Дополнительные выплаты получили 17 лучших работников сельских учреждений культуры. Всего с 2013 по 2020 год в рамках нацпроекта выплаты получили 199 сельских учреждений культуры и 167 их работников.

Стоит также отметить, что за время реализации национального проекта повышение квалификации и переподготовку прошли более двух тысяч работников учреждений культуры.

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