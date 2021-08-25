Посол Германии посетит Саратовскую область

27-28 августа посол Германии в России посетит Саратовскую область с официальным визитом.

В регионе ожидается визит господина Гезы Андреаса фон Гайра. Планируется, что глава дипмиссии поучаствует в торжественной церемонии открытия передвижной выставки «Мастера России 4.0» на Театральной площади и посетит предприятие ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе. Там пройдет экскурсия и публичное обсуждение темы «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха».

Посол Германии также должен посетить выставку российских немцев «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись» в Энгельсском краеведческом музее.

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