Саратовские гребцы попали в тройку лидеров на первенстве России

Саратовские призеры

Саратовские спортсмены выиграли бронзовые медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сегодня, 25 августа, информирует министерство молодежной политики и спорта региона.

В Краснодаре проходит первенство России (до 17 лет) и Всероссийские соревнования (до 15 лет) по гребле на байдарках и каноэ.

В результате 3 место в эстафете 4х200 метров на байдарках-одиночках получили саратовские спортсмены Михаил Даневский, Даниил Ялалов, Владислав Рубан, Ростислав Михалдыков.

Поздравить также можно их тренеров: Светлану Будникову, Полину Перфилову, Виталия Тяпулина, Сергея Шевчука, Наталию Степанову и Степана Шевчука.

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