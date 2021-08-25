Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 14:21

Олег Костин: иногда неадекватное поведение врачей шокирует

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Олег Костин

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин высказался по поводу распространенных жалоб саратовцев на работу медиков. Сегодня, 25 августа, глава ведомства провел пресс-конференцию в пресс-центре «КП-Саратов».

Отвечая на вопрос журналиста, Олег Костин отметил, что иногда «неадекватное поведение врачей шокирует». Речь шла о том, что врачи выезжают на вызовы к горожанам, жалующимся на симптомы коронавируса, без соответствующих средств защиты, а также о том, что граждан с этими симптомами отправляют на анализы в поликлиники, где они оказываются в больших очередях.

- Мазок необходимо брать дома, там же можно провести тестирование. Больничный можно открыть по телефону. Приглашать в медучереждения ради анализов на коронавирус совершенно неправильно. С медработниками проводят разъяснительную работу, — пояснил глава минздрава.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.