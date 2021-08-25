Олег Костин: иногда неадекватное поведение врачей шокирует

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин высказался по поводу распространенных жалоб саратовцев на работу медиков. Сегодня, 25 августа, глава ведомства провел пресс-конференцию в пресс-центре «КП-Саратов».

Отвечая на вопрос журналиста, Олег Костин отметил, что иногда «неадекватное поведение врачей шокирует». Речь шла о том, что врачи выезжают на вызовы к горожанам, жалующимся на симптомы коронавируса, без соответствующих средств защиты, а также о том, что граждан с этими симптомами отправляют на анализы в поликлиники, где они оказываются в больших очередях.

- Мазок необходимо брать дома, там же можно провести тестирование. Больничный можно открыть по телефону. Приглашать в медучереждения ради анализов на коронавирус совершенно неправильно. С медработниками проводят разъяснительную работу, — пояснил глава минздрава.

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