Олег Костин: печь в 10-й горбольнице норм не нарушает, запах гари вызван человеческим фактором

Олег Костин

Сегодня, 25 августа, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в районе Городской больницы № 10 в Саратове. Ранее местные жители пожаловались на запах гари, вызванный сжиганием медицинских отходов.

По словам главы ведомства, он лично выезжал на место и проверял документы. В результате выяснилось, что печь для сожжения медотходов установлена с соблюдением всех нормативов, вредных выбросов она не производит, а неприятный запах вызван «человеческим фактором».

- Нежелательные компоненты из отходов действительно нужно убирать, работу с главным врачом уже провели. Однако печь экологии не вредит и норм не нарушает. Через месяц или два инфекционное отделение будет перенесено в новые корпуса. Жителям придется немного потерпеть, — пояснил глава ведомства.

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