Олег Костин: врачи отказывают в использовании томографов по привычке

Олег Костин

Олег Костин рассказал, как в Саратовской области реализуется нацпроект «Здравоохранение», в частности, о том, с какими трудностями приходится сталкиваться. Сегодня, 25 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» состоялась пресс-конференция министра здравоохранения региона.

Олег Костин отметил, что иногда врачи отказывают пациентам в использовании дорогого медицинского оборудования «по привычке».

- В области, в рамках национальной программы, появились 24 компьютерных томографа за прошлый год, для диагностики есть все возможности. Однако иногда пациентам отказывают в предоставлении направления на компьютерную томографию в рамках ОМС. С такими врачами проводят определенную работу, — рассказал министр о возникающих трудностях.

- Если у нас очереди, значит можно включать втору, третью смену. Параллельно, конечно, нужно объяснять людям, что не все процедуры можно проходить по желанию: КТ предполагает облучение организма, злоупотреблять им нельзя, — добавил глава ведомства.

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