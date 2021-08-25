Роман Бусаргин поручил созвать рабочую группу по развитию Саратова

Роман Бусаргин

Сегодня, 25 августа, на совещании в правительстве Саратовской области обсуждался вопрос развития комплексной застройки Саратова.

Как отметил председатель правительства Роман Бусаргин, на данный момент Саратов приближается к той черте, когда возможности для его застройки будут исчерпаны.

- Я говорю, в частности, про Солнечный, улицы Ипподромная и Огородная. Саратов использует ранее сформированные площади, однако необходимо обозначить планы для дальнейшего развития за счет присоединенных территорий, - заявил председатель правительства.

- Российская и Европейская практика показывают, что большие перспективы для развития города возможны за счет пригородного строительства. Необходимо сформировать рабочую группу, куда войдут как сотрудники профильных ведомств, так и представители архитектурного сообщества и общественники. Важно сформировать стратегию развития Саратова и определить пути развития. Необходимо учитывать существующие проекты, такие, как зона охраны и зона охраны аэропорта, - поделился планами Роман Бусаргин.

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