Жительница Саратова выманила у доверчивого кавалера 700 тысяч на лечение и собственные похороны

31-летняя жительница Саратова выманила у любовника более 700 тысяч рублей на лечение при беременности, а затем и собственные похороны. На самом деле никакого ребенка не было, а подозреваемой грозит срок за мошенничество.

Житель Заводского района Саратова обратился в полицию с заявлением на бывшую любовницу. 30-летний пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой в сети. У пары завязались романтические отношения. Через какое-то время девушка сказала, что беременна, однако беременность проходит с осложнениями и ей нужны деньги на лечение. Доверчивый кавалер согласился перевести ей средства на карту.

Через некоторое время саратовчанка вновь потребовала деньги. Она заявила, что для сохранения беременности ей требуется лечение в Москве, а затем и за границей. Через некоторое время подруга мошенницы рассказала молодому человеку, что та умерла в клинике. Пострадавший поверил в трагическую смерть возлюбленной и перевел деньги на ее похороны. Общая сумма ущерба составила 706 700 рублей.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Предприимчивую жительницу Заводского района задержали. Она призналась, что деньги потратила на личные нужды. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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