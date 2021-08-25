Пьяная жительница Перелюба подожгла избу

Фото с пожара в селе Перелюб

Нетрезвая жительница Саратовской области случайно подожгла свое жилье. Вчера, 24 августа, в Перелюбском районе произошел пожар в частном доме, о чем проинформировало ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 18:40 в селе Перелюб. На улице Чкаловской загорелся деревянный частный дом с верандой. Площадь пожара составила 78 квадратных метров, очаг возгорания находился в зале.

По словам инспектора госпожнадзора, наиболее вероятной причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хозяйка дома вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. Пострадавших нет. На тушение выезжали два пожарных расчета.

Нетрезвая жительница Саратовской области случайно подожгла свое жилье. Вчера, 24 августа, в Перелюбском районе произошел пожар в частном доме, о чем проинформировало ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 18:40 в селе Перелюб. На улице Чкаловской загорелся деревянный частный дом с верандой. Площадь пожара составила 78 квадратных метров, очаг возгорания находился в зале.

Пострадавших нет

По словам инспектора госпожнадзора, наиболее вероятной причиной пожара стала непотушенная сигарета. Хозяйка дома вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. Пострадавших нет. На тушение выезжали два пожарных расчета.