Житель Саратова получил условный срок за призывы убивать украинцев

Житель Саратова получил условный срок за призывы к насилию над украинцами, о результатах дела информирует УФСБ России по Саратовской области.
Следствие выяснило, что задержанный призывал к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Его комментарии содержали призывы к совершению насильственных действий в отношении украинцев.
Приговором Ленинского районного суда Саратова саратовец получил год лишения свободы условно с назначением испытательного срока и запретом администрирования интернет-ресурсов также на один год.
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