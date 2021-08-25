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Происшествия25 августа 2021 10:58

Житель Саратова получил условный срок за призывы убивать украинцев

Экстремиста вычислили и задержали сотрудники регионального УФСБ
Наталия Калинина
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Житель Саратова получил условный срок за призывы к насилию над украинцами, о результатах дела информирует УФСБ России по Саратовской области.

Следствие выяснило, что задержанный призывал к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Его комментарии содержали призывы к совершению насильственных действий в отношении украинцев.

Приговором Ленинского районного суда Саратова саратовец получил год лишения свободы условно с назначением испытательного срока и запретом администрирования интернет-ресурсов также на один год.

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