Индекс промпроизводства в Саратовской области вырос почти на 20 процентов после пандемии

За семь месяцев 2021 года промышленность Саратовской области вновь показала рост почти на 20 процентов по сравнению с 2020м, «коронавирусным» годом.

Индекс промышленного производства в Саратовской области в январе-июле 2021 года поднялся на 18,9 процента. За июль 2021 года он вырос на 4,7 процента по сравнению с июлем прошлого года, Данные представил Саратовстат.

Доля обрабатывающих производств в статистике составляет более 75 процентов. В этой сфере показатель поднялся на 25 процентов за год.

Выросли также результаты по обеспечению электроэнергий, газом и паром.

При этом стоит отметить, что статистика предоставлена в сравнении с 2020 годом, в течение которого на производственные процессы существенное влияние оказывали ограничительные меры по коронавирусу.

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