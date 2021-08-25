Саратовские пожарные отправились в Мордовию тушить уникальный заповедник

Фото: МЧС Саратов

Сегодня, 25 августа, аэромобильная группировка сотрудников ГУ МЧС по Саратовской области отправилась на тушение лесного пожара в Мордовии. Огонь угрожает Мордовскому государственному природному заповеднику.

В пять утра группа из 30 человек и шести единиц техники отправилась на борьбу с огнем в Мордовии. Старший группировки - полковник внутренней службы Алексей Сергеев.

От Саратовской области участвуют 30 человек

В составе аэромобильной группировки действуют три пожарные автоцистерны, один насосно-рукавный комплекс и две аварийно-спасательные машины. Все это техника повышенной проходимости. С собой саратовцы везут ранцевые огнетушители «Ермак», бензопилы, световую башню, палатки и полевую кухню.

Расстояние от Саратова до города Темников в Мордовии составляет более 500 километров, пожарные будут ехать около 12 часов.

Пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» идет с третьего августа. Площадь, пройденная огнем, составляет около 10 тысяч га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы девять самолетов, 1 200 человек и порядка трехсот единиц техники.

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