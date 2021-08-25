К подрядчикам на новой набережной у саратовской администрации много вопросов

Сегодня, 25 августа, глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своём Instagram о благоустройстве на «новой» набережной.

В сквере Петра I скоро начнут обустраивать дорожки. Уже купили общественный туалет и заказали детские площадки.

На «старой» набережной укладывают плитку и восстанавливают лестницы, обустраивают спорт и детские площадки.

- На Бабушкином взвозе также идут работы по благоустройству: заливают новые ступени взамен старых, осуществляют отделку природным камнем - туф и златолит. Поручил пересмотреть градус уклона пандуса. Нужно в обязательном порядке посоветоваться с теми, кто им пользуется, - пишет Исаев.

На новой набережной избавились от провалов, но нашли другие аварийные участки, где уже начались ремонтные работы. Возле пляжа укладывают плитку, устанавливают малые архитектурные формы:

- К подрядной организации на данном участке есть очень много вопросов, темпы и качество муниципалитет не устраивают, - прокомментировал ситуацию мэр.

Напомним, недовольство обустройством на набережной высказывалось неоднократно, как самими саратовцами, так и властями. Намедни горожане возмутились тем, что вместо бетона и арматуры строители используют песок и жесть, а ранее ход работ на «старой» набережной раскритиковал губернатор Валерий Радаев.

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