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Общество25 августа 2021 10:19

От укусов клещей пострадали 168 детей в Саратовской области

Наталия Калинина
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В Саратовской области от укусов клещей пострадали 575 человек, в том числе 168 детей. Об этом вчера, 24 августа, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства этот показатель на 22,2 ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 629 клещей. У16 из них был подтвержден боррелиоз. Нападения на людей происходили на территории Саратовского, Татищевского, Базарно-Карабулакского муниципалитетов и других регионов: Пензенской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан.

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области, в том числе на Кумысной поляне.

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