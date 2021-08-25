Единственную выжившую девочку в страшном ДТП под Вольском на самолете доставят в Екатеринбург

Фото регионального минздрава

Саратовский минздрав организовал сегодня, 25 августа, транспортировку выжившей в страшном ДТП под Вольском девочки на Родину в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 20 августа под Вольском произошла авария, в которой погибли трое взрослых и два подростка. Удалось спасти только трехлетнюю девочку. Как выяснилось позднее, ДТП унесло жизни свердловской начальницей отдела ведения реестра Министерства по управлению государственным имуществом Галины Пухачевой, её супруга, матери и двоих сыновей.

Благодаря усилиям саратовских врачей удалось стабилизировать состояние ребенка, и сегодня утром на борту воздушной службы санитарной авиации Саратовской области её повезли к родственникам. В пути девочку сопровождают врачи.

- Наши анестезиологи, реаниматологи, комбустиологи и другие специалисты круглосуточно консультировали вольских врачей по тактике лечения ребенка. Состояние девочки удалось стабилизировать. Почти сразу ко мне обратился мой коллега – министр здравоохранения Свердловской области Андрей Александрович Карлов с просьбой организовать транспортировку маленькой пациентки домой. Мы приложили все усилия, чтобы девочка попала к родным. Много организационных моментов – получить воздушный коридор, продумать оптимальный маршрут, дозапрпавку самолёта в промежуточном пункте посадки. Наша служба санавиации сработала чётко и оперативно, - рассказал министр здравоохранения области Олег Костин.

Девочка продолжит лечение в детской городской больнице № 9 Екатеринбурга.

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