Саратовская теннисистка победила в первом соревновании на Паралимпийских играх

Фото: tokyo2020.paralymp.ru

Сегодня, 25 августа, на Паралимпийских играх-2021 в Токио победно дебютировала спортсменка из Саратова.

Маляк Алиева в соревнованиях по настольному теннису со счетом 3:1 обыграла Найлах Альдайни из Ирака.

Завтра для прохождения в четвертьфинал воспитанница ДЮСАШ «РиФ» сразится с Ли Кунву из Кореи. Соревнования начнутся в 5:20 по саратовскому времени.

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