Коронавирусом за сутки заразились еще 240 жителей Саратовской области

По данным регионального оперштаба, на утро 25 августа в Саратовской области зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 227 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове - 102 заболевших, в Энгельсском районе - 39, в Балаковском - 11, в Марксовском - 10.

Каждый десятых зараженный за стуки - ребенок в возрасте до 14 лет. Среди лиц старше 60 лет коронавирусом за сутки заболели 54 человека.

С признаками ОРВИ выявлено 144 зараженных, с пневмонией - 85.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области 79 368 человек, выздоровели 73 574 пациента.