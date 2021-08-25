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Общество25 августа 2021 8:55

Коронавирусом за сутки заразились еще 240 жителей Саратовской области

Каждый десятый зараженный - ребенок до 14 лет.
Источник:kp.ru
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По данным регионального оперштаба, на утро 25 августа в Саратовской области зарегистрировано 240 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 227 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове - 102 заболевших, в Энгельсском районе - 39, в Балаковском - 11, в Марксовском - 10.

Каждый десятых зараженный за стуки - ребенок в возрасте до 14 лет. Среди лиц старше 60 лет коронавирусом за сутки заболели 54 человека.

С признаками ОРВИ выявлено 144 зараженных, с пневмонией - 85.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области 79 368 человек, выздоровели 73 574 пациента.