Мальчик 11 лет попал в аварию на мотоцикле в Балашовском районе

Пострадал 12-летний мальчик
Вчера, 24 августа, в Балашовском районе Саратовской области произошла авария, в которой пострадал 11-летний мотоциклист.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 20:30 в поселке Пинеровка.
Напротив дома № 28 по улице Заводская 12-летний мальчик, который катался на мотоцикле «Минск», наехал на камень. Мотоцикл опрокинулся, мальчик получил травмы и попал в медицинское учреждение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.