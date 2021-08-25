Мальчик 11 лет попал в аварию на мотоцикле в Балашовском районе

Пострадал 12-летний мальчик

Вчера, 24 августа, в Балашовском районе Саратовской области произошла авария, в которой пострадал 11-летний мотоциклист.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 20:30 в поселке Пинеровка.

Напротив дома № 28 по улице Заводская 12-летний мальчик, который катался на мотоцикле «Минск», наехал на камень. Мотоцикл опрокинулся, мальчик получил травмы и попал в медицинское учреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.