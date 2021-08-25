Многодневный потоп от КВС на Чернышевского изводит саратовцев

Коммунальный фонтан на Чернышевского

Сегодня, 25 августа, жители Саратова в очередной раз пожаловались на коммунальную аварию на улице Чернышевского. «Фонтан» заливает дорогу уже несколько дней.

В районе пересечения с Провиантской произошел прорыв трубы. Потоп продолжается уже несколько дней. Вода не перекрыта, не говоря уже об устранении аварии.

- Участок Чернышевского весь в лужах. Постоянно пачкаются машины и обувь. Быть может администрация заметит и примет меры? – вопрошают горожане в социальных сетях. Деятельность ООО «КВС» также вызывает у саратовцев массу негативных эмоций.

Фото: Саратов онлайн

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