В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут об обновлении системы здравоохранения

Завтра, 25 августа, в пресс-центре «КП-Саратов» состоится пресс-конференция министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина. Он расскажет о реализации в регионе инициированного Президентов РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение».

Министр расскажет о новом оборудовании, ЭКО, строительстве медучреждений. Также Костин ответит на вопросы журналистов.

Пресс-конференция на тему «Реализация нацпроекта «Здравоохранение» в Саратовской области. Модернизация первичного звена здравоохранения в регионе» начнётся в час дня.

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