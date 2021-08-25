В Саратовскую область пришла осенняя прохлада

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 25 августа.

В регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Севера со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы – до 16 м/с. Термометры в течение дня покажут от 27 до 32 градусов тепла, в Левобережье местами до +22°С.

Ночью температура воздуха будет колебаться в промежутке от 14 до 19 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +9°С.

В Саратове сейчас +16°С. К 10 утра обещают +22°С. Максимально воздух прогреется до +27°С. К ночи температура понизится до +15°С. Ветер северо-восточный – от 4 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 10 м/с. Малооблачно.

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