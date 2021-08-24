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Происшествия24 августа 2021 17:11

Труп пенсионерки с разбитым лицом найден в Ленинском районе Саратова

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня днем, 24 августа, в подъезде дома на Шехурдина в Саратове было обнаружено тело пожилой женщины, оно лежало у входа в дом. Организована доследственная проверка.

Сейчас личность женщины установлена. Это 67-летняя местная жительница, которая проживала на втором этаже дома, где обнаружили ее тело. У женщины заметна ссадина на лице, но других травм, при внешнем осмотре, замечено не было.

Назначена экспертиза для установления точной причины смерти женщины, об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

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