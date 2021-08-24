Водитель «зажевавшего» рюкзак жительницы Саратова трамвая нарушила инструкцию

Администрация Саратова прокомментировала публикации «КП-Саратов» про девушку, которую протащил трамвай, «зажевавший» рюкзак горожанки.

Напомним, сегодня, 24 августа в 9:30 утра на остановке «Стрелка» в Заводском районе Саратова 27-летняя девушка с ребенком выходили, пробиваясь через толпу. Когда людской поток миновал, девушка зацепилась рюкзаком за двери вагона, и трамвай протащил её по земле. Ребенок не пострадал. Жительницу Саратова осмотрели и отпустили медики скорой.

- Водителем трамвая была нарушена должностная инструкция – не убедилась, что все двери закрыты, а движение трамвая не представляет опасности. Данное нарушение будет разобрано на очередном заседании Совета Заводского трамвайного депо, будут определены меры дисциплинарной ответственности, - пишут чиновники.

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