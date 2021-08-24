Горячую воду в Энгельсе отключат на четыре дня. Сегодня, 24 августа, об этом предупредил Саратовский филиал «Т Плюс».

Подача горячей воды будет возобновлена 27 августа, после завершения работ. На время плановых работ прекращена подача горячей воды на энергообъекты города Энгельса. Под отключение попадают 165 адресов.

В сферу отключения попадают дома на Тельмана, Волоха, 148 Черниговской Дивизии, Краснодасркой, Степной, Комсомольской, Марины Расковой, проспекте Строителей, проспекте Ф.Энгельса и других улицах. Полный список представлен здесь.

Мероприятия направлены на подготовку сетей к отопительному сезону 2021/2022гг.

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