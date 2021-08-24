Жителям Энгельса почистили ливневку и вывалили черную жижу во двор

Улица Комсомольская

Сегодня, 24 августа, жители Энгельса пожаловались на то, что их двор завалили черной, дурно пахнущей жижей. Она осталась после очистки ливневок.

Житель Энгельса обратился в сообщество saratov_trash в Инстаграм и рассказал, что на улице Комсомольской сотрудники МКУ «Городское Хозяйство» грязь из ливневок не убрали, а «размазали по улице». На предоставленном видео видно, что черная масса лежит около мусорки и перекрывает канавы, предназначенные для стока грунтовых вод.

Горожане возмутились ситуацией и призвали администрацию города к ответу.

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