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Происшествия24 августа 2021 16:23

Жителям Энгельса почистили ливневку и вывалили черную жижу во двор

Наталия Калинина
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Улица Комсомольская

Улица Комсомольская

Сегодня, 24 августа, жители Энгельса пожаловались на то, что их двор завалили черной, дурно пахнущей жижей. Она осталась после очистки ливневок.

Житель Энгельса обратился в сообщество saratov_trash в Инстаграм и рассказал, что на улице Комсомольской сотрудники МКУ «Городское Хозяйство» грязь из ливневок не убрали, а «размазали по улице». На предоставленном видео видно, что черная масса лежит около мусорки и перекрывает канавы, предназначенные для стока грунтовых вод.

Горожане возмутились ситуацией и призвали администрацию города к ответу.

Ливневки в Энгельсе

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