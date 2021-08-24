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Общество24 августа 2021 16:11

Маршрут троллейбуса №10 продлили до Солнечного-2

Указ подписал мэр Михаил Исаев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 24 августа, глава саратовской администрации Михаил Исаев подписал постановление о продлении троллейбусного маршрута №10.

Решено сделать конечной вместо «Улицы Тархова» «Улицу Кузнецова».

Движение от кольца на проспект Строителей будет осуществляться по Тархова, Кузнецова и проспекту Героев Отечества.

Так, троллейбус №10 будет проходить через весь Солнечный до Солнечного-2.

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