Почти миллион пенсионеров Саратовской области получат выплату в 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин проанонсировал выплаты пенсионерам. Планируется выплатить по 10 тысяч рублей.

Пенсионерам не придется подавать заявление на выплату в 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд сам направит все необходимые документы.

По данным регионального управления Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в области составляет более 715 тысяч человек, из них - 670 тысяч получателей страховых пенсий и почти 45 тысяч получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Выплата коснется всех категорий пенсионеров.

В том числе выплату получат и дети-пенсионеры, инвалиды и те, кто получает выплаты по потере кормильца.

Аналогичная выплата также полагается и военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам правоохранительных органов, УФСИН и МЧС.

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