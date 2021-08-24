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Происшествия24 августа 2021 16:12

Саратовец получил три года за выброшенного из окна щенка хаски

Его возлюбленная просила смягчить наказание
Наталия Калинина
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Саратовец получил 3,2 года строгого режима за убийство собаки

Саратовец получил 3,2 года строгого режима за убийство собаки

Суд вынес приговор жителю Саратова, убившему собаку. Он получил три года и два месяца за то, что выбросил из окна трехмесячного щенка породы хаски.

Драма разыгралась в одной из саратовских квартир 31 октября 2020 года. Михаил Шевченко поссорился с сожительницей. Женщина пыталась покинуть квартиру агрессора вместе со своим ребенком и трехмесячным щенком породы хаски, однако мужчина не отдал собаку. Выйдя во двор с ребенком, женщина снова попросила Михаила Шевченко отдать ей щенка. Тогда злоумышленник взял собаку по кличке «Бейби» за шкирку и выбросил с балкона третьего этажа. На глазах у малолетнего ребенка животное скончалось.

Сам Михаил Шевченко был ранее неоднократно судим. Суд приговорил его к трем годам и двум месяцам в колонии строгого режима.

Решение суда обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения. Адвокат и осужденный указывали на чрезмерную суровость назначенного наказания в апелляциях. Аналогичную позицию выразила и потерпевшая.

Однако Саратовский областной суд оставил приговор без изменения.

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