Убежденный противник ношения маски оштрафован на 15 тысяч в Советском районе

Житель Советского района Саратовской области был оштрафован на 15 тысяч рублей за отсутствие медицинской маски в общественном месте. Районный суд обнародовал результаты рассмотрения дела.

20 августа суд рассмотрел дела пятерых нарушителей масочного режима, один из которых неоднократно попадался в общественном месте без маски.

В результате трое обвиняемых отделались предупреждением, двое были оштрафованы на тысячу рублей, а последний, «злостный безмасочник» получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

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