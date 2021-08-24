Две женщины и мужчина погибли в аварии у села Золотая Степь

фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 24 августа, в Советском районе Саратовской области произошла авария, унесшая жизни трех человек.

Авария была зафиксирована в 14:30 на 348 километре а/д Р-228 «Тамбов-Пенза-Саратов-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан», в районе поворота на село золотая Степь. Столкнулись автомобили Renault Logan и «одиннадцатая». От удара иномарка улетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель и пассажирка Renault Logan скончались на месте от полученных травм. Так же погибла пассажирка ВАЗа. Обстоятельства ДТП выясняются.

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