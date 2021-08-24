Приезжих из Балтая ограбили три саратовца

В отдел полиции Октябрьского района Саратова обратились два жителя Балтайского района. Молодые люди рассказали об ограблении. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Парни сообщили, что приехали в гости к брату одного из них. Возле дома родственника к ним в машину подсели три незнакомца, которые, угрожая предметом, похожим на пистолет, отняли 90 тысяч рублей и серебряную цепочку с фианитами стоимостью 77 тысяч.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

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