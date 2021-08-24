Разрешения на отстрел птиц получили 1,5 тысячи охотников в Саратове

фото: Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области

Летне-осенняя охота на птиц стартует в Саратовской области на выходных. Сегодня, 24 августа, в пресс-центре Правительства области прошел брифинг, посвященный этому событию.

Начинается сезон самой массовой охоты среди населения: летне-осенней на пернатую дичь. Одна из особенностей такого сезона охоты – постепенное открытие. Первой открывается добыча бекаса и чибиса для владельцев охотничьих собак. В этом году такая охота стартовала с 25 июля. С 5 августа началась охота с собаками на куропатку, перепела и вяхирь.

Основной сезон для остальных охотников в этом году открывается утром на этих выходных и продлится до конца ноября. Можно будет добывать уток, гусей, куликов и голубей и вальдшнепа, которого можно стрелять до конца декабря.

Пошлина за выдачу разрешений на охоту составляет 650 рублей.

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