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Политика24 августа 2021 15:01

Жалобы на дорогу, воду, мусор: Ольга Алимова провела встречи с жителями Энгельсского района

Наталия Калинина
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Ольга Алимова в Энгельсском районе

Ольга Алимова в Энгельсском районе

Депутат Государственной Думы от КПРФ Ольга Алимова побывала в Энгельсском районе и пообщалась с местными жителями.

В селе Новопушкинское жители пожаловались на то, что заброшенную многоэтажку учебного комбината в центре села уже много лет не сносят.

В селе Приволжское были жалобы на проблемы с мусором, бездомными собаками и на бездействие администрации.

В поселке Взлетный главными проблемами стали отсутствие дороги и воды.

Ольга Алимова выслушала жалобы местных жителей и пообещала направить соответствующие запросы в ответственные инстанции.

- Правда решить быстро все накопившиеся в Энгельсском районе вопросы, большая часть которых находится в ведении местных чиновников, даже депутат Госдумы не в силах. волшебной палочки к мандату не прикладывают, - описали итоги встречи однопартийцы Алимовой.

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