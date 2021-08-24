В аэропорту «Гагарин» у гостей Саратова изъяли 2,5 тонны ягод, фруктов и орехов

В аэропорту «Гагарин» управление Россельхознадзора по Саратовской области изъяло у приезжих из ближнего зарубежья 2,5 тонны ягод, фруктов и орехов, запрещенных к ввозу в страну. Об этом сегодня, 24 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в ходе карантинного фитосанитарного контроля с 19 мая по 24 августа была уничтожена 1021 партия продукции растительного происхождения.

Из ручной клади пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана было изъято более 2,5 тонны запрещенной к ввозу продукции. Изъяты черешня, абрикосы, лимоны, ревень, курага, фисташки, миндаль, арахис, изюм и грецкие орехи.

Вся изъятая продукция была уничтожена.

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