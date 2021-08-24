Саратовский предприниматель заплатит 1,3 миллион рублей штрафа за попытку подкупить газовщика

фото: СУ СК по Саратовской области

Саратовский предприниматель приговорен к штрафу в размере 1,3 миллиона рублей за попытку подкупить газовщика. Сегодня, 24 августа, СУ СК по Саратовской области сообщило об итогах разбирательства по делу.

Инцидент произошел 23 декабря 2020 года на автостоянке на улице Чернышевского. Представитель турбазы пытался подкупить сотрудника газоснабжающей организации. Сидя в машине, он пытался передать ему один миллион рублей. Всего взятка должна была составить 1,5 миллиона. За эти деньги предполагалось скостить турбазе задолженность на незаконное использование природного газа.

Сотрудник газоснабжающей компании отказался принять денежные средства, а нарушителя задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Деньги были изъяты правоохранителями.

Обвиняемым по делу указан Иван Иванович Пихлик. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,3 миллиона рублей.

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