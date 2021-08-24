Два сотрудника саратовской колонии получили взятки за приоритет в выборе поставщика

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных Фото: СУ СКР по Саратовской области

Отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета возбудил уголовное дело о получении взятки группой лиц в отношении бывшего и действующего сотрудников колонии УФСИН по Саратовской области.

По данным следствия, в период с сентября 2017-го по июнь 2020-го начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения исправительного учреждения УФСИН получили через посредника от директора некой организации частями взятку в 326 850 рублей. Предполагалось, что за эту сумму сотрудники колонии помогут отобрать вышеуказанную организацию в качестве поставщика материалов для колонии.

Злоумышленников вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Следователи задержали подозреваемых. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

- Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление иных эпизодов противоправных действий подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК.

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