Два сотрудника саратовской колонии получили взятки за приоритет в выборе поставщика

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанных
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета возбудил уголовное дело о получении взятки группой лиц в отношении бывшего и действующего сотрудников колонии УФСИН по Саратовской области.
По данным следствия, в период с сентября 2017-го по июнь 2020-го начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения исправительного учреждения УФСИН получили через посредника от директора некой организации частями взятку в 326 850 рублей. Предполагалось, что за эту сумму сотрудники колонии помогут отобрать вышеуказанную организацию в качестве поставщика материалов для колонии.
Злоумышленников вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.
Следователи задержали подозреваемых. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
- Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление иных эпизодов противоправных действий подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК.
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