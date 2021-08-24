Сильный ветер в Саратове свалили три дерева

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Сильный ветер, который прошелся в ночь с 23 на 24 августа по Саратову, свалил три дерева. Об этом сообщили в мэрии. Последствия устранены частично.

В Волжском районе дерево упало на проезжую часть дороги на улице Большая Горная у дома № 135. При этом дерево задело электрические провода. На перекрестке улиц Весенняя и Симбирцева дерево также рухнуло на дорогу. В Заводском районе крупная ветка упала на автомобиль возле дома №26 на проспекте Энтузиастов.

- Если вы обнаружили деревья со значительными повреждениями, которые считаете опасными, следует обращаться в администрацию района или в управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений по телефонам: 26-09-02, 26-45-62, - призвали в мэрии.