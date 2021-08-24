Татищевские пенсионеры осваивают новый спортинвентарь и узнают о ЗОЖ

Скриншот из видео, предоставленного министерством труда и социальной защиты

Пенсионеры Татищевского района Саратовской области осваивают новый спортинвентарь. Подробности сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

Программа «Старшее поколение» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Демография» позволила на базе комплексного центра социального обслуживания населения оборудовать пункт проката спортивного инвентаря. Подопечные центра имеют возможность в любое время бесплатно воспользоваться физкультурным оборудованием, взять в аренду самокаты, велосипеды, палки для скандинавской ходьбы, лыжи или финские сани.

Также с бабушками и дедушками проводят индивидуальные и групповые спортивные занятия, лекции, рассказывают о здоровом образе жизни, учат физкультурным техникам и упражнениям, объясняют, как правильно пользоваться спортинвентарем.

- Индивидуальный подход к каждому из подопечных позволяет нам значительно улучшить результаты обучения. Все методы работы и физические нагрузки также подбираются индивидуально, в зависимости от состояния здоровья пожилых людей. Мы с радостью учим наших клиентов ездить на самокатах, велосипедах, проводим занятия по скандинавской ходьбе и лыжному бегу. Приятно осознавать, что благодаря нашей работе осуществляются чьи-то мечты. Наши бабушки и дедушки точно знают, что никогда не поздно освоить что-то новое, - поделилась специалист по социальной работе Галина Богапова.

Узнать о работе 20 аналогичных центров можно в территориальных отделениях КЦСОН по месту жительства.

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