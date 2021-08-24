Задержан проехавший на самокате по Доске почета 15-летний саратовец

На родителя задержанного составлен протокол

Сегодня, 24 августа, полиция сообщила о задержании молодого человека, который катался на самокате по Доске почета на Театральной площади.

Напомним, пять дней назад в сети появилось видео, где молодой человек катается по саратовской Доске почета на Театральной площади на самокате. На этот инцидент обратил внимание мэр города Михаил Исаев.

Отдел полиции №1 по Саратову сообщил о том, что личность нарушителя была установлена. Им оказался 15-летний подросток. С юношей провели профилактическую беседу. На одного из его родителей был составлен административный протокол, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Ленинского района.

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