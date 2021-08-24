«Сделали называется»: жителей Юбилейного поселка снова заливает после ремонта ООО «КВС»

Авария в юбилейном поселке

Жители Юбилейного поселка в Саратове пожаловались на очередной коммунальный потоп. Свое недовольство граждане выражают в социальных сетях.

В сообществе yubiley_izumrud в Инстаграм вчера появилось видео от саратовца. Горожанин показывает, как из-за аварии на водопроводе двор заливает водой. Образовалась огромная лужа, создающая трудности для пешеходов и автолюбителей.

- Снова КВС отличились. Сделали называется... Между Саловской, 5 и Усть – Курдюмской, 3 потоп, - пишет автор публикации, а в комментариях другие пользователи жалуются, что потоп продолжается уже 10 дней.

Напомним, что ООО «КВС» уже проводили ремонт коммуникаций в этом районе. Всего пять дней назад сообщалось об отключении воды. Однако, несмотря на доставленные жителям неудобства, вчера вечером компания вновь объявила о начале ремонта на городском водопроводе по адресу Саловская, 6а.

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