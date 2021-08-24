35-летний балаковец нашелся живым через неделю поисков

фото: "Лиза Алерт"

Сегодня, 24 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавший ранее житель Балакова нашелся живым.

Благополучно вернулся домой 35-летний Сергей Репной из Балакова. Его искали с 17 августа 2021 года.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят всех участников поиска за помощь и просят неравнодушных граждан снять репосты.

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