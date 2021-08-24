Прокуратура заинтересовалась бордюрами в балашовском парке после замечания Володина

Сегодня, 24 августа, прокуратура Саратовской области сообщила о начале проверки качества работ по благоустройству парка в Балашове.
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить то, как соблюдаются положенные нормы во время благоустройства территории парка имени Куйбышева в Балашове.
Было установлено, что при выполнении работ подрядчик ООО «ИСМ-инвест» допустил отклонения от проектной документации: был занижен уровень плитки, использовались некачественный щебень.
В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при заключении контракта и установки сроков выполнения работ, а также проверено происхождение используемых стройматериалов и их качество. К проведению проверки привлечены экспертные организации.
При наличии нарушений будут приняты меры.
Напомним, ранее Вячеслав Володин отметил, что в парке вместо тротуарных бордюров установили дорожные.
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