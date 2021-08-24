Два района Саратова останутся без холодной воды из-за массового отключения

В предстоящий четверг, 26 августа, в Заводском и Октябрьском районах Саратова пройдет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

В 6 утра для установки запорной арматуры отключат воду по следующим адресам:

1-й Вакуровский пр.

1-й Заводской пр.

1-й и 2-й Мельничные пр.

1-й Овражный пр.

1-й пр. Чернышевского

1-й, 2-й, 3-й и 4-й Волжские пр.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 7-й Береговые пр.

3-й Солдатский пр.

4-й пр. Чернышевского

7-й Дегтярный пр.

Дегтярная пл.

ул. 3-я Дегтярная

ул. Б. Садовая, 2г, 10, 12а, 14, 14б, 28

ул. Береговая

ул. Верхняя

ул. Дегтярная

ул. Заводская

ул. Набережная, 15, 22

ул. Орджоникидзе, 11а, 24, 24б, 26, 26а, 42а, 44, 44а

ул. Чернышевского от ул. Орджоникидзе до дома №89 по ул. Чернышевского.

Вернуть воду обещают к 11 ночи. В «КВС» также напомнили, что после того, как подача возобновится, в течение 48 часов её можно будет использовать только в кипяченом виде.

Подвоз воды будут производить по заявкам от районных администраций.

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