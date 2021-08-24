От коронавируса в Саратовской области умерли еще 19 человек

По данным на сегодня, 24 августа, за минувшие сутки от коронавируса скончались 19 жителей Саратовской области, об этом сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки заражение COVID-19 привело к смерти еще 19 человек: скончались 10 женщин и 9 мужчин в возрасте от 44 до 84 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 185 человек.

Всего коронавирусом заразились 79 128 человек, из них 239 человек узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 73 347 человек, за сутки 213.

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